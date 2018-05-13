حمدان بن محمد يتوج الفائزين ببطولة الألعاب الحكومية

الشارقة 24 – وام:

أسدلت "الألعاب الحكومية" الستار على نسختها الأولى مساء أمس السبت، على شاطئ كايت بيتش دبي باختتام التحدي الأخير "العاصفة"، الذي شهد منافسات ملحمية تحبس الأنفاس خاضتها ستة فرق من السيدات وستة فرق من الرجال.

وتوج سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، راعي البطولة، فريق السيدات الفائز "القنصلية العامة للولايات المتحدة الأميركية في دبي"، مع سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الثقافة والفنون، بالإضافة إلى فريق F3 الحاصل على بطل "الألعاب الحكومية" لفئة الرجال بجدارة.

وقام الفريقان بالتبرع بالجائزة النقدية البالغة مليون درهم لكل فريق للأعمال الخيرية في الدولة.

وبهذه المناسبة، قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي: "هدفنا من إطلاق "الألعاب الحكومية" توصيل رسالة سامية مفادها أن العمل الجماعي والتحلي بروح الفريق الواحد مبادئ أساسية في العمل الحكومي، ونحن في الإمارات نعمل بروح واحدة لتحقيق هدف واحد وهو إسعاد شعبنا".

وأكد سموه أن هذه الدورة تجسد جلياً الروابط الأخوية التي جمعت المشاركين، وأثبتت قوتها ومتانتها مما شهدته المنافسات من تكاتف وتعاون وتعاضد تام في مواجهة التحديات الصعبة، وطالب سموه الفرق المشاركة مواصلة العمل كفريق واحد لتخطي الصعاب واجتياز المستحيل وتحقيق الإنجازات.

وفي الختام، شكر سموه جميع الجهات المعنية بدعم وتنظيم "الألعاب الحكومية"، الأمر الذي أسهم في نجاحها على الصعيد العالمي، كما شكر سموه سكان منطقة جميرا على حسن تعاونهم ورحابة صدرهم في استضافة المنافسات، مشدداً سموه على أهمية العمل معاً لإبراز الصورة الحضارية والرائدة لدولة الإمارات على صعيد المحافل الدولية.