برعاية محمد بن راشد.. العالم العربي يحتفل بصناع الأمل الإثنين

الشارقة 24 – وام:

برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، يحتفي العالم العربي غداً الإثنين، بتتويج "صانع الأمل العربي 2018" من بين أكثر من 87 ألف مشارك في مبادرة صناع الأمل، المبادرة الأكبر من نوعها عربياً لتكريم أصحاب العطاء، يمثلون كافة أنحاء الوطن العربي، وذلك في حفل حاشد يقام في دبي.

وفي هذا الخصوص قال معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل الأمين العام لمبادرات محمد بن راشد آل مكتوم: "إن الأمل والعمل وحدهما قادران على استئناف الحضارة العربية من أجل بناء أجيال تعتز بهويتها وانتمائها وتقاليدها العريقة"، مشيراً إلى أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تنطلق من تسخير كل الإمكانات لفتح أبواب الأمل في العالم العربي.

واعتبر القرقاوي، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ومن خلال "صناع الأمل"، إنما أراد تحويل الفرد العربي من فرد ينتظر تدخل الحظ أو الصدفة في حياته إلى فرد عامل، مبادر، يصنع بنفسه مستقبله، ويلهم الآلاف من حوله لأخذ زمام المبادرة وتحسين واقع الحياة في مجتمعاتهم.

وأضاف معاليه: "عالمنا العربي يزخر بالأبطال المخلصين لقيم التفاني والبذل فيبدعون، وتثمر أعمالهم خيراً على مجتمعاتهم".

وقال إن "مبادرة صناع الأمل تؤكد أن عالمنا العربي بخير، وأن نساءه ورجاله مجبولون على قيم الخير والعطاء، والأفعال الملهمة قادرة على محاربة فكر الضلال والجهل".

وذكر القرقاوي: "أردنا أن يكون حفل صناع الأمل جماهيرياً لأن رسالة المبادرة هي إبراز الأفراد الملهمين القادرين على التغيير الإيجابي".

وسوف يتم نقل الحدث مباشرة على شاشات التلفزيون، كما سيتم بثه على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يشارك 200 إعلامي، من مختلف وسائل الإعلام العربية، في تغطية وقائع الحدث.