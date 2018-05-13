منصور بن زايد يشهد إطلاق نموذج تطوير مجمع الرويس الصناعي

الشارقة 24 – وام:

أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أن دولة الإمارات وبفضل رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، قد رسخت لنفسها مكانة مهمة كمركز عالمي رائد لمختلف مجالات الأعمال في قطاع النفط والغاز، وذلك باتباع نهجٍ قائمٍ على الشراكات الاستراتيجية، والتعاون الوثيق بما يحقق المصالح المشتركة، ويعزز نمو الاقتصاد الوطني وتنويعه ليشمل الصناعات المتطورة تكنولوجياً، والتي تحقق قيمة إضافية تعكس الاستغلال الأمثل للموارد الهيدروكربونية.

جاء ذلك خلال حضور سموه جانباً من ملتقى أدنوك للاستثمار في التكرير والبتروكيماويات الذي عقد الأحد، في قصر الامارات بأبوظبي، وتفضله بإطلاق النموذج التفاعلي للمخطط الرئيسي لتوسعة مجمع الرويس الصناعي، الذي سيُحدث نقلة نوعية في مدينة الرويس، ويُسرع نموها، ليصبح أكبر مُجمّع متكامل في موقع واحد على مستوى العالم لعمليات التكرير والصناعات والبتروكيماوية.