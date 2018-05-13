حاكم عجمان يشهد حفل تخريج 428 طالباً من كلية المدينة الجامعية

الشارقة 24 – وام:

شهد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، الأحد، الاحتفال بتخريج الدفعة الثالثة "دفعة عام زايد"، من طلبة وطالبات كلية المدينة الجامعية في عجمان، والبالغ عددهم 428 طالباً وطالبة في مختلف كليات الجامعة منهم 108 خريجين بدرجة الماجستير.

وأكد صاحب السمو حاكم عجمان، أن تخريج دفعات متتالية من الخريجين من الجامعات في دولة الإمارات عامة، وإمارة عجمان خاصة، يأتي تتويجاً للنهج الصحيح الذي تسير عليه قيادة هذا الوطن، واهتمامها بالإنسان، الذي يعتبر أفضل رأس مال يتم تأهيله، ليكون قادراً على أداء دوره في خدمة الوطن.