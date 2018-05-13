"الهلال" أول منظمة إغاثية تساعد مرضى مستشفى الأمراض النفسية بتعز

الشارقة 24 – وام:

قام الهلال الأحمر الإماراتي، بتلبية الاستجابة العاجلة لإغاثة مستشفى الأمراض النفسية بتعز، وذلك بتغذية مرضى المستشفى لمدة ستة أشهر، إضافة إلى تجهيز قسم خاص برقود المستشفى المكون من 30 سريراً بكل متطلباته.

وصرح إيهاب الدهبلي مندوب الهلال الأحمر الإماراتي في تعز، بأن دعم مستشفى الأمراض النفسية والاستجابة العاجلة واللازمة تأتي ضمن "عام زايد"، وذلك للاهتمام بهذه الشريحة .

من جانبها أعربت د. افتخار عبد الله رئيسة مستشفى الأمراض النفسية، عن سرورها بحضور الهلال الأحمر الإماراتي، وهو يقوم بجولته الاستطلاعية لمعرفة احتياجات المستشفى اللازمة، معربة عن شكرها وتقديرها لدولة الإمارات العربية المتحدة، والهلال الأحمر الإماراتي على تلبية الاحتياجات بهذه السرعة.

وأضافت أن الهلال الأحمر الإماراتي يعتبر أول منظمة إغاثية تطرق باب مستشفى الأمراض النفسية، وتمد المستشفى بما يحتاجه من إغاثة غذائية وتجهيزات القسم الخاص.