"الهلال" يفتتح منتزه شحير بغيل باوزير بحضرموت

الشارقة 24 – وام:





دشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، السبت، منتزه شحير الترفيهي بمديرية غيل باوزير بحضرموت، ضمن سلسلة من المشاريع الخدمية والتنموية التي تدعمها الهيئة في المحافظات المحررة، بهدف إيجاد متنفس عام للأهالي.

وعقب الافتتاح أكد رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتي بحضرموت السيد أحمد النيادي، أن افتتاح منتزه شحير يأتي في إطار جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في تأهيل المتنزهات والحدائق وضمن حزمة من مشاريع تأهيل البنية التحتية التي تهدف الى إيجاد متنفس عام يسهم في إعادة الفرحة والبسمة للأهالي خاصة شريحة الأطفال.

من جانبه عبر الدكتور عدنان محمد حمران مدير عام مديرية غيل باوزير عن جزيل شكره وتقديريه لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعبا ولذراعها الإنساني هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بحضرموت على جهودهم المبذولة من أجل تطبيع الحياة والأوضاع الإنسانية للأهالي.

وأشاد حمران بأهمية هذه المشاريع الخاصة بالأطفال والمجتمع ليتمكنوا من الترويح والترفيه وأكد على أهمية استمرار الدعم في بناء الحدائق في مختلف مديريات ساحل حضرموت لأنه يعطي أمن والأمان ويرسم الابتسامة على وجوه الأهالي.

ووسط أجواء مليئة بالفرح والسرور، استقبل الأهالي فريق الهلال الأحمر الإماراتي بباقات من الورد رافعين لافتات "شكراً عيال زايد"، معبرين عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات، على إعادة تأهيل وافتتاح منتزه شحير ودعمهم لمختلف المشاريع الخدمية والتنموية بالمديرية.