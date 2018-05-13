الإمارات تدين الهجوم الإرهابي بباريس وتؤكد تضامنها مع فرنسا

الشارقة 24 – وام:

أدانت دولة الإمارات الهجوم الإرهابي، الذي وقع وسط العاصمة الفرنسية باريس.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها الأحد، عن إدانة دولة الإمارات واستنكارها لهذه الأعمال الإرهابية، مؤكدة موقف الدولة الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب، والذي يستهدف الجميع دون تمييز بين دين وعرق، وأياً كان مصدره ومنطلقاته.

وأكدت "الخارجية" وقوف دولة الإمارات وتضامنها مع الحكومة والشعب الفرنسي، في مواجهة العنف والتطرف، داعية المجتمع الدولي إلى التكاتف لمواجهة هذه الآفة الخطيرة، التي تهدد أمن واستقرار دول العالم واجتثاثها من جذورها.

وأعربت الوزارة عن تعازي دولة الإمارات، ومواساتها لأهالي وذوي الضحية، جراء هذه الجريمة النكراء، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.