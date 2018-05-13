وزير الخارجية المولدوفي وزكي نسيبة يفتتحان سفارة مولدوفا

الشارقة 24 – وام:

افتتح تيودور وليانوفشي وزير الخارجية والتكامل الأوروبي المولدوفي ومعالي زكي نسيبة وزير دولة سفارة جمهورية مولدوفا في أبوظبي.

حضر مراسم الافتتاح عدد من كبار المسؤولين من وزارة الخارجية وسعادة ماريانا تاتارو سفيرة مولدوفيا لدى الدولة والوفد المرافق للوزير المولدوفي وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الدولة.

وأشاد تيودور وليانوفشي بالعلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية مولدوفيا، مشيراً إلى أن افتتاح سفارة بلاده لدى دولة الإمارات خطوة مهمة لتطوير العلاقات والنهوض بها من أجل مصلحة البلدين.

وذكر أن افتتاح أول سفارة لبلاده في الإمارات يدشن لمرحلة جديدة من علاقات الصداقة والتعاون في شتى المجالات وفتح الباب أمام حركة السياحة والاستثمارات

والتعاون التجاري والاقتصادي وفتح خطوط طيران جديدة لتعزيز هذا التعاون الذي طال انتظاره.

من جانبه أكد معالي زكي نسيبة وزير دولة أن دولة الإمارات العربية المتحدة ترحب بتطوير العلاقات مع جمهورية مولدوفا في المجالات كافة، مشيراً إلى أن افتتاح السفارة المولدوفية في أبوظبي يعتبر حدثاً هاماً لإعطاء علاقات البلدين الصديقين قوة دفع جديدة في المرحلة المقبلة.