"الهلال" يطلع على احتياجات جزيرة "ميون" اليمنية

الشارقة 24 – وام:



اطلع فريق من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي خلال زيارته، السبت، لجزيرة ميون الواقعة في مضيق باب المندب بمحافظة تعز اليمنية على احتياجات الجزيرة، ووزع سلالاً غذائية على سكانها مساهمة من الهيئة في التخفيف من معاناة المواطنين في "ميون" في ظل ظروف الشعب اليمني .



وقال طيب الشامسي نائب رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتي في عدن في تصريحات له بهذه المناسبة إن ما يقدمه "الهلال" من دعم متواصل لأبناء جزيرة ميون خاصة وأبناء الشعب اليمني عامة بتوجيهات القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، يأتي في إطار أواصر الأخوة التي تجمع الشعبين الإماراتي واليمني خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الأشقاء اليمنيون جراء الحرب التي فرضتها ميليشيا الحوثي الانقلابية وتبعاتها عليهم .



وأوضح الشامسي أن السلال الغذائية التي وزعها فريق الهلال الأحمر الإماراتي على سكان "ميون" تأتي ضمن الدعم والأعمال والأنشطة الإنسانية والاجتماعية التي تنفذها دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بذراعها الإنسانية "الهلال الأحمر" بجزيرة ميون ومحافظة تعز والمحافظات اليمنية كافة.



وثمن الشيخ صالح علي سعيد ميوني شيخ جزيرة ميون جهود ودعم هيئة الهلال الأحمر الإماراتي من أجل التخفيف من معاناة المواطنين في ميون التي تبعد عن ميناء العاصمة عدن 100 ميل بحريّ تقريباً، متمنياً أن تواصل الهيئة تقديم الدعم والمساعدة للجزيرة خاصة في قطاع الطاقة الكهربائية والجانبين الصحي والتعليمي لما لهذه القطاعات من أهمية بالغة في حياة المواطنين.



وعبر أهالي الجزيرة الذين استقبلوا فريق الهلال بترحاب حار عن شكرهم وامتنانهم لما قدمته وتقدمه الإمارات العربية المتحدة ممثلة بـ "الهلال الأحمر الإماراتي" من دعم سخي لهم في المجالات الإنسانية والاجتماعية وغيرها من المجالات المختلفة ما يعزز روح الأخوة بين الشعبين الشقيقين ويعكس حرص قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على رفع المعاناة عن كاهل اليمنيين في عموم بلادهم.