سفير الدولة لدى بوخارست يشارك في الاحتفال بيوم أوروبا

خلال مشاركة سفير الدولة لدى بوخارست في الاحتفال بيوم أوروبا

الشارقة 24 – وام:



شارك سعادة أحمد عبد الله سعيد بن سعيد، سفير الدولة لدى رومانيا، في الاحتفال الذي أقيم بمناسبة يوم أوروبا، بحضور كلاوس يوهانس رئيس رومانيا.



ونقل سعادة السفير، تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى الرئيس الروماني وتمنياتهم له وللشعب الروماني الصديق مزيداً من التقدم والازدهار.