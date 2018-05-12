أمل القبيسي تبحث تعزيز العلاقات مع "رئيس برلمان بنين"

الشارقة 24 – وام:



بحثت معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، خلال لقائها، مع أدريان هونغبيدجي رئيس الجمعية الوطنية في جمهورية بنين "البرلمان"، سبل تعزيز علاقات التعاون البرلماني بين الجانبين، من خلال تبادل الزيارات وتعزيز التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك .



وأكدت معالي الدكتورة القبيسي على أهمية تعزيز وتطوير علاقات التعاون بين المجلس الوطني الاتحادي، والبرلمان في جمهورية بنين، وتنميتها من خلال توقيع مذكرة تفاهم وتعاون بين الجانبين، وتبادل الزيارات والخبرات، وتفعيل آليات العمل المشترك بين البرلمانات وتقريب الرؤى والمواقف في ضوء العلاقات المتميزة المبنية على أسس متينة من الاحترام المتبادل والعلاقات التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية بنين في شتى المجالات، بما يخدم البلدين والشعبين الصديقين.