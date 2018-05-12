الإمارات واليابان توقعان اتفاقية للتعاون الدفاعي

خلال توقيع اتفاقية التعاون الدفاعي بين الإمارات واليابان

الشارقة 24 – وام:



وقع معالي محمد بن أحمد البواردي الفلاسي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، مع توموهيرو ياماموتو وزير الدولة للدفاع الياباني، اتفاقية تعاون مشترك بين دولة الإمارات واليابان، في شؤون الأمن والدفاع.



وتهدف الاتفاقية إلى التعاون وتبادل الخبرات في المجال الدفاعي، لدعم وتطوير العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، والعمل على زيادة وتعزيز التعاون في مجالات الأمن والمعدات، والتكنولوجيا الدفاعية.



وأكد معالي البواردي خلال زيارته مقر وزارة الدفاع اليابانية في طوكيو، عمق العلاقات التي تربط بين دولة الإمارات واليابان، والتي تشهد تطوراً استراتيجياً كبيراً بفضل دعم وتوجيهات قيادتي البلدين الصديقين.