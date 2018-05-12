مشروع "إفطار الصائم" في بوخارست برعاية سفارة الدولة

الشارقة 24 – وام:



ترعى سفارة الدولة في بوخارست، وباشراف سعادة أحمد عبد الله سعيد بن سعيد، سفير الدولة في بوخارست، تنفيذ مشروع "إفطار صائم"، الذي ستنفذه هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، خلال شهر رمضان الفضيل في المساجد، ومدارس الجاليات المسلمة في رومانيا.



وستقوم السفارة ضمن الفعاليات الخيرية والإنسانية على مدى شهر رمضان المبارك، باقامة موائد الإفطار الجماعية في مختلف المدن الرومانية، للجهات المستهدفة من مشروع إفطار الصائم والمستفيدين من هذا المشروع.