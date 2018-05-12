بحثا تعزيز العلاقات

سفير الدولة في كولومبو يلتقي رئيس البرلمان السريلانكي

  • السبت 12, مايو 2018 في 1:45 م
  • سفير الدولة في كولومبو خلال لقائه مع رئيس البرلمان السريلانكي
    سفير الدولة في كولومبو خلال لقائه مع رئيس البرلمان السريلانكي
بحث سعادة أحمد علي المعلا، سفير الدولة لدى جمهورية سريلانكا، مع رئيس البرلمان السريلانكي، عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية.
الشارقة 24 – وام:

التقى سعادة أحمد علي المعلا، سفير الدولة لدى جمهورية سريلانكا، مع كارو جاياسوريا رئيس البرلمان السريلانكي.

وجرى خلال اللقاء، الذي انعقد بمقر البرلمان في كولومبو، مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية.