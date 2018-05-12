سفير الدولة في كولومبو يلتقي رئيس البرلمان السريلانكي

سفير الدولة في كولومبو خلال لقائه مع رئيس البرلمان السريلانكي

الشارقة 24 – وام:



التقى سعادة أحمد علي المعلا، سفير الدولة لدى جمهورية سريلانكا، مع كارو جاياسوريا رئيس البرلمان السريلانكي.



وجرى خلال اللقاء، الذي انعقد بمقر البرلمان في كولومبو، مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية.