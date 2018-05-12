سفير الدولة في كوبا يشارك بحوار حول مستقبل الاستثمارات

الشارقة 24 – وام:

شارك سعادة بدر عبد الله سعيد المطروشي سفير الدولة لدى جمهورية كوبا سفير غير مقيم لدى جامايكا وهايتي، وممثل الدولة لدى رابطة الدول الكاريبية في جلسة حوارية حول مستقبل الاستثمارات في دول أميركا اللاتينية والكاريبي، على هامش انعقاد الدورة الـ 37 للجنة الاقتصادية لأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي التابعة للأمم المتحدة "إيكلاك".

وتحدث سعادته في كلمته حول استشراف المستقبل في القطاعات الاستثمارية، وتأثير تكنولوجيا الاتصال والمعلومات والذكاء الاصطناعي على العديد من القطاعات الاستثمارية التقليدية مثل السياحة والصناعة.

وأكد أن سرعة ومهارة تكيفينا مع المتغيرات سيكون عاملاً مهماً وحاسماً لمستقبل أفضل، وقال إن تضافر الجهود على كافة المستويات سيكون عاملاً رئيسياً لتحقيق ما تتمناه الأجيال القادمة.