نهيان بن مبارك: التسامح وسيلة للسلام والتنمية

الشارقة 24 – وام:

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، قوة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية، في شتى المجالات والقطاعات منذ تأسيس الدولة وقيام الاتحاد على يد المؤسس الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه".

وأضاف معاليه أن حكيم العرب والمسلمين المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، كان يؤكد بالقول والفعل أهمية التسامح والتعايش بين الشعوب.

جاء ذلك خلال استقبال معاليه وفداً أميركياً برئاسة نوكس تيمبز المستشار الخاص لـ "SA" للأقليات الدينية في الشرق الأدنى، وجنوب آسيا الوسطى بوزارة الخارجية الأميركية يرافقه كبار المسؤولين.

وقال معاليه إن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، يرى التسامح وسيلة أكيدة في السلام والتنمية، وإن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، ينظر إلى التسامح باعتباره مكون أساسي في سعي الإمارات أن تكون دولة رائدة عالمياً، وإن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة يؤكد لنا دائماً أننا في عصر يجعل من التعايش والتسامح واحترام التنوع ضرورات أساسية للتقدم والرخاء.