سفارة الدولة في إيطاليا تنظم ندوة عن تاريخ الإمارات

الشارقة 24 – وام:

تزامناً مع احتفاء الدولة بعام زايد، نظمت سفارة الدولة لدى الجمهورية الإيطالية بالتعاون مع الأرشيف الوطني، ندوة بعنوان "الإمارات: نموذج لمدن تعكس تجربة إنسانية حضارية مستقبلية"، وذلك بحضور السيد مهند النقبي نائب سفير الدولة لدى إيطاليا.

وسلطت الندوة الضوء على تاريخ الإمارات المشرف والعريق وما سطرته الوثائق والكتب من إنجازات حافلة تمتد آلاف السنين، جعلت من الإمارات نموذجاً يحتذى به في العالم أجمع، بفضل حكمة القائد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وقيادته الفذة وأياديه البيضاء وعطائه اللامحدود، وسير حكام الإمارات الكرام على نهجه ورسالته.

وتحدثت في الندوة التي استضافتها جامعة تورفيرغاتا الإيطالية بروما الدكتورة عائشة بالخير، مستشارة البحوث لدى الأرشيف الوطني فيما تحدثت السيدة عبير باشراحيل خبيرة التاريخ الشفاهي بالأرشيف الوطني عن دور المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في تمكين المرأة الإماراتية.