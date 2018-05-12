عبد الله بن زايد يزور مدرستي "الفنون" و"إن يو إس"

الشارقة 24 – وام:

زار سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، مدرستي الفنون و"NUS" الثانوية للرياضيات والعلوم، وذلك على هامش الزيارة التي يقوم بها سموه إلى سنغافورة.

رافق سموه خلال زيارة المدرستين، معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، وسعادة محمد عمر عبد الله بلفقيه سفير الدولة لدى جمهورية سنغافورة.

واستهل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان زيارته إلى مدرسة الفنون بالاستماع إلى عرض حولها وأبرز البرامج التي تقدمها وتهدف من خلالها إلى تنمية مهارات الطلبة في الفنون المختلفة.

عقب ذلك، تفقد سموه مدرسة الفنون التي تعد أول مدرسة متخصصة في دراسة الفنون في سنغافورة قبل المرحلة الجامعية.

وفي مدرسة "NUS" استهل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان زيارته بالاستماع إلى عرض حولها وأبرز البرامج التي تقدمها وتهدف من خلالها إلى تنمية مهارات الطلبة في مجالات الرياضيات والعلوم المختلفة.

وتفقد سموه مرافق المدرسة، مشيداً بما توفره من بيئة محفزة للطلبة على الدراسة.