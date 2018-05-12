سفارة الإمارات في البحرين تطلق "إفطار الصائم"

الشارقة 24 – وام:

أعلن سعادة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير الدولة لدى مملكة البحرين عن إطلاق سفارة الدولة في المنامة، وبالتزامن مع الاحتفال بالذكرى المئوية لمؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، برنامجها السنوي لتوزيع السلال الغذائية والتمور الإماراتية، وتوزيع وجبات الإفطار لمساعدة الأسر المتعففة والمحتاجين بقيمة أكثر من 750 ألف درهم وذلك في إطار "مشروع إفطار صائم" لعام 1439هـ بدعم من مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، والهلال الأحمر الإماراتي، وبالتعاون مع العديد من الجمعيات الخيرية في محافظات البحرين الشقيقة .

وقال سعادته في احتفال نظم بمقر السفارة، بحضور ممثلي الجمعيات الخيرية في 4 محافظات بحرينية، إن مشروع هذا العام يتميز بانه يأتي في إطار مبادرة "عام زايد"، الذي ارتبط اسمه دوماً بـ "الخير"، مؤكداً أن دولة الإمارات اعتادت منذ عهد مؤسسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيب الله ثراه"، على مد يد العون والمساعدة للمحتاجين في كل بقاع العالم، وفي شهر رمضان المبارك يزداد عمل الخير ويزدهر ويعم كل بلدان العالم الإسلامي.

وأضاف سعادة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان أن سفارة دولة الإمارات بالبحرين وبمساعدة الجهات المناحة في الدولة ستشارك الأشقاء بمملكة البحرين الفرحة بقدوم شهر رمضان الفضيل بدعم مشاريع الخير التي تقيمها الجمعيات الخيرية عن طريق تقديم السلال الرمضانية وتوزيع وجبات الإفطار بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية في البحرين.