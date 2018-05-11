سفير الدولة يلتقي وزير شؤون الشباب والرياضة البحريني

الشارقة 24 – وام:

استقبل هشام بن محمد الجودر وزير شؤون الشباب والرياضة في مملكة البحرين الشقيقة، سعادة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير الدولة لدى مملكة البحرين، بمناسبة تسلمه مهام عمله الدبلوماسي في المملكة، وذلك بحضور سعادة علي بن يوسف النعيمي الوزير المفوض في سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة.

وأعرب سعادة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان عن تقديره لوزير شؤون الشباب والرياضة على اهتمامه المباشر بتنمية العلاقات بين البلدين، والارتقاء بها نحو آفاق أرحب من التعاون والتنسيق، مؤكداً أهمية الجهود لتعزيز الحركة الشبابية والرياضية والاستفادة من تجربة البحرين الناجحة في المجال الشبابي والرياضي.