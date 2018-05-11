سفارة الدولة في برلين تحتفي بـ "مئوية زايد "

الشارقة 24 – وام:

نظمت سفارة الدولة في برلين، أمسية احتفاءً بالذكرى المئوية لميلاد الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، بحضور عدد من ممثلي قطاعات السياسة والثقافة في ألمانيا وشخصيات مهمة من المجتمع المدني.

وتناول سعادة علي عبد الله الأحمد سفير الدولة لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية في كلمة له جهود المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في بناء الدولة الحديثة والنهضة الكبيرة التي شهدتها الإمارات منذ نشأتها، مشيراً إلى الطفرة الاقتصادية والتفوق العلمي للدولة، ورؤية القيادة نحو أن تكون الإمارات ضمن أفضل دول العالم خلال السنوات المقبلة.