محمد بن راشد يلتقي ملكة بريطانيا على هامش سباق "ويندسور الملكي"

الشارقة 24 – وام:

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، صباح الجمعة، سباق كأس "ويندسور" الملكي للقدرة، بحضور الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة .

وقد التقى سموه الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، ودول الكومنولث بحضور العاهل البحريني، على هامش فعاليات مهرجان "رويال ويندسور" للقدرة، حيث أعرب سموه عن تقديره للمستوى الطيب الذي جاء عليه تنظيم الحدث، لاسيما وأنه يحتفل هذا العام بمرور 75 عاماً على إطلاقه، اتساقاً مع التاريخ العريق الذي تتمتع به المملكة المتحدة في مجال رياضات الخيل، وبما للفعاليات التي تستضيفها المملكة في هذا المجال من أثر كبير في إثراء واحدة من أهم الرياضات التي تعنى بها دولة الإمارات، نظراً لارتباطها التاريخي بالثقافة الإماراتية والخليجية والتراث العربي على وجه العموم.