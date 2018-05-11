"الهلال الإماراتي" ينظم العرس الجماعي الثالث بالمكلا اليمنية

الشارقة 24 – وام:

واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، تنظيم الأعراس الجماعية التي وجه بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويستفيد منها 2400 شاب وفتاة في 8 محافظات يمنية.

وفي هذا الصدد، شهدت مدينة المكلا بمحافظة حضرموت مساء الخميس، تنظيم العرس الجماعي الثالث، بحضور سعادة اللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ حضرموت، ووفد الهلال الأحمر الإماراتي، الذي أشرف على مراسم الزواج، والترتيبات الخاصة بذلك إلى جانب العرسان، وأسرهم وجمع غفير من أهالي المحافظة.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أن مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تأتي ضمن استجابة الإمارات لمتطلبات الساحة اليمنية من الدعم والمساندة، في جميع المجالات تزامناً مع مئوية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه.