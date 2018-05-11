عبد الله بن زايد يبحث تعزيز العلاقات مع وزير خارجية سنغافورة

الشارقة 24 – وام:

التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، مع الدكتور فيفيان بالاكرشنان وزير خارجية سنغافورة، بحضور الدكتور محمد مالكي عثمان كبير وزراء الدولة لشؤون الدفاع والخارجية في جمهورية سنغافورة.

وجرى خلال اللقاء، الذي عقد في إطار زيارة سموه الرسمية إلى سنغافورة، بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة بين دولة الإمارات وسنغافورة، وتنمية أوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات، الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والأمن الغذائي.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة، وبحثا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خصوصاً تطورات الأوضاع في العراق وسوريا واليمن.