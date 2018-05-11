عبد الله بن زايد يستعرض التعاون مع نائب رئيس وزراء سنغافورة

الشارقة 24 – وام:

التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، مع نائب رئيس الوزراء السنغافوري تيو تشي هين.

جرى خلال اللقاء، الذي عقد في إطار زيارة سموه الرسمية إلى سنغافورة، استعراض علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين دولة الإمارات وسنغافورة، وبحث السبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، منها الاستثمارية والتعليمية والسياحية والأمن الغذائي.

وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان الحرص على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية وتنمية أوجه التعاون المشترك بين دولة الإمارات وسنغافورة، وذلك انطلاقاً من العلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين الصديقين.