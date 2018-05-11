ضمن زيارته الرسمية

عبد الله بن زايد يستعرض التعاون مع نائب رئيس وزراء سنغافورة

  • الجمعة 11, مايو 2018 في 4:52 م
  • عبد الله بن زايد خلال لقائه مع نائب رئيس وزراء سنغافورة
    عبد الله بن زايد خلال لقائه مع نائب رئيس وزراء سنغافورة
استعرض سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، مع نائب رئيس الوزراء السنغافوري، علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها في المجالات كافة.
الشارقة 24 – وام:
 
التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، مع نائب رئيس الوزراء السنغافوري تيو تشي هين.
 
جرى خلال اللقاء، الذي عقد في إطار زيارة سموه الرسمية إلى سنغافورة، استعراض علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين دولة الإمارات وسنغافورة، وبحث السبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، منها الاستثمارية والتعليمية والسياحية والأمن الغذائي.
 
وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان الحرص على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية وتنمية أوجه التعاون المشترك بين دولة الإمارات وسنغافورة، وذلك انطلاقاً من العلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين الصديقين.