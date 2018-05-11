البواردي يبحث التعاون الدفاعي مع اليابان

الشارقة 24 – وام:

التقى معالي محمد بن أحمد البواردي، وزير دولة لشؤون الدفاع، عدداً من المسؤولين اليابانيين.. وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى طوكيو.

وجرى خلال هذه اللقاءات بحث العلاقات الثنائية المشتركة بين دولة الإمارات واليابان، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، وخاصة التعاون الدفاعي والعسكري.

وأشاد معاليه، خلال لقائه بالمسؤولين اليابانيين، بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين، وحرص قيادتيهما على تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات.

وأكد البواردي أهمية زيادة التعاون بين الإمارات واليابان في مجال المعدات والتكنولوجيا الدفاعية، باعتبارها أحد أوجه الاهتمام المشترك، والعمل معاً على إنشاء إطار لزيادة التعاون في مجال الدفاع، من خلال توقيع مذكرة تفاهم.

وتم خلال اللقاءات تبادل وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة، وبحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاءات، عدد من كبار المسؤولين والضباط في وزارة الدفاع.