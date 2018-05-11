رئيسة سنغافورة تستقبل عبد الله بن زايد

الشارقة 24 – وام:

استقبلت حليمة يعقوب رئيسة جمهورية سنغافورة، سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، والوفد المرافق، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموه إلى سنغافورة.

ونقل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، للرئيسة السنغافورية تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنيات سموهم لسنغافورة مزيداً من التقدم والنماء.

وحملت الرئيسة السنغافورية، سموه، تحياتها إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنياتها لدولة الإمارات المزيد من التطور والازدهار.

وجرى خلال اللقاء بحث السبل الكفيلة بتعزيز العلاقات الثنائية وتطوير أوجه التعاون المشترك بين البلدين، خصوصاً التعاون في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية، والسياحية والأمن الغذائي.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وبحثا مستجدات الأوضاع في المنطقة.