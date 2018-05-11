سفارة الدولة في مصر تحتفل بذكرى توحيد القوات المسلحة

الشارقة 24 – وام:

أقامت سفارة الدولة والملحقية العسكرية بجمهورية مصر العربية حفل استقبال، بمناسبة الذكرى الـ 42 لتوحيد القوات المسلحة.

وكان في استقبال ضيوف الحفل سعادة المهندس جمعة مبارك الجنيبي سفير الدولة لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، والعميد الركن غانم آل علي الملحق العسكري وأعضاء السفارة والملحقية العسكرية.

وحضر الحفل لفيفٌ من الوزراء وكبار رجال الدولة والساسة والإعلاميين والسفراء والمحلقين العسكريين، وأعضاء الهيئات الدبلوماسية المعتمدة، ومنهم اللواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي واللواء كمال الدالي محافظ الجيزة.

وقال العميد الركن غانم آل علي إن السادس من مايو 1976، الذي يوافق ذكرى توحيد القوات المسلحة، يشكل منعطفاً تاريخياً فريداً في مسيرة شعبنا ووطننا حيث شهد وضع اللبنة الأساسية لتوحيد قواتنا المسلحة.