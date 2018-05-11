سفير الدولة يحضر حفل افتتاح معرض الجزائر الدولي

الشارقة 24 – وام:

حضر سعادة يوسف سيف سباع آل علي سفير الدولة لدى الجمهورية الجزائرية، بدعوة من سعيد جلاب وزير التجارة الجزائري حفل افتتاح معرض الجزائر الدولي الـ 51، الذي أشرف على افتتاحه الوزير الأول أحمد أويحيى بقصر المعارض الصنوبر البحري، بحضور عدد من أعضاء الحكومة وكبار المسؤولين وممثلي السلك الدبلوماسي المعتمدين بالجزائر.

يقام المعرض تحت شعار "التجارة في خدمة الإنتاج الوطني"، ويعتبر المعرض منذ نشأته سنة 1964 أهم الأحداث الاقتصادية السنوية في الجزائر وأبرز المحطات من أجل تبادل الخبرات وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، وطرح أفكار متعددة لمشاريع شراكة صناعية وتجارية.

ويشارك في الدورة الحالية من المعرض التي تستمر حتى 13 مايو الجاري 704 متعاملاً اقتصادياً وطنياً وأجنبياً، مع اعتماد الصين التي تعد أول شريك اقتصادي وتجاري للجزائر كضيف شرف ممثلة بـ 58 مؤسسة، كما يشارك 296 عارضاً قدموا من الدول العربية وأفريقيا وأميركا وآسيا وأوروبا