سفير الدولة يلتقي وزيرة الداخلية في رومانيا

الشارقة 24 – وام:

التقى سعادة أحمد عبد الله سعيد بن سعيد سفير الدولة لدى رومانيا، كارمن دان وزيرة الداخلية الرومانية، حيث تم مناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجال الأمني والدفاع المدني.

وأشارت وزيرة الداخلية الرومانية خلال اللقاء إلى اهتمام الجانب الروماني في تعزيز التعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الأمن، وعبرت عن رغبة الجانب الروماني في توقيع عدة اتفاقيات مع الجانب الإماراتي في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، والاعتراف المتبادل برخص القيادة.

كما التقى سعادة السفير شتيفان رادو أوبريا وزير بيئة الأعمال والتجارة وريادة الأعمال الروماني، وذلك في مقر الوزارة في العاصمة بوخارست.