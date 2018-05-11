نهيان بن مبارك يستقبل وفداً لبنانياً

الشارقة 24 – وام:

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، على الدور المهم والمسؤولية المجتمعية الكبيرة التي تقع على عاتق رجال الدين في إبراز سماحة الأديان، ورسالتها السامية في التسامح والمحبة والتعايش والمودة بين كل مكونات وشرائح أفراد المجتمع، دون النظر إلى الأصل أو العرق أو الجنس أو الدين أو العقيدة أو المذهب أو الطائفة أو الملة أو المركز الاجتماعي.

جاء ذلك خلال لقاء معاليه بوفد لبناني يرأسه مفتي الجمهورية اللبنانية عبد اللطيف دريان، يرافقه المطران جوزيف نفاع ممثلاً غبطة البطريرك الماروني مار بشارة بطراس الراعي، والمطران الياس عودة ممثلاً للمترو بوليت بيروت وتوابعها الأرثوذكس، والقاضي غاندي مكارم، مشيراً معاليه إلى أن توجه دولة الإمارات هو ترسيخ التسامح محلياً وإقليمياً وعالمياً، وهو من ثوابت سياسات الدولة وإرثها في إرساء علاقتها مع جميع الحضارات والثقافات والأديان من حولها.

وأضاف معالي وزير التسامح أن دولة الإمارات تخطو خطوات ثابتة أصلها راسخ أسسه مؤسس الدولة وباني نهضتها الحديثة الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وعززته القيادة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.