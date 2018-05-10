الأرشيف الوطني يختتم ملتقى تحكيم "البحوث الطلابية"

الشارقة 24 – وام:

اختتم الأرشيف الوطني بالتعاون مع مجموعة مدارس الإمارات الوطنية ملتقى تحكيم البحوث الطلابية بعنوان "على خطى زايد الخير"، وتميزت معظم البحوث المشاركة بقيمتها العلمية وباتباع الطلبة الباحثين الأسلوب العلمي لدى بحثهم في تاريخ المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والإبحار في تفاصيل إنجازاته وعطائه وجهوده التي توّجت الإمارات بين أكثر دول العالم تقدماً وبإسهامها في ربط أجيال الحاضر بقيم القائد المؤسس وتاريخه الحافل بالعطاء.

وفاز بالمرتبة الأولى بحث "زايد والتعليم" لطلاب مدرسة الإمارات الوطنية- مجمع أبوظبي، كما فاز بالمرتبة الأولى بحث "زايد والصحة" لطالبات مدرسة الإمارات الوطنية – مجمع إمارة رأس الخيمة.

وذكر سعادة ماجد سلطان المهيري المدير التنفيذي في الأرشيف الوطني في كلمته خلال حفل تكريم الفائزين أن البحوث المشاركة تميزت بطابعها العلمي وبجديتها في تناول تاريخ المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.