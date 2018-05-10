سفارة الدولة في السعودية تحتفل بذكرى توحيد القوات المسلحة

الشارقة 24 – وام:

أقامت سفارة الدولة والملحقية العسكرية في المملكة العربية السعودية، حفل استقبال بمناسبة الذكرى الـ 42 لتوحيد القوات المسلحة.

حضر الحفل الذي أقيم في قصر طويق بالحي الدبلوماسي بمدينة الرياض، السفراء وأعضاء الهيئات الدبلوماسية والملحقون العسكريون المعتمدون لدى المملكة، ولفيف من المسؤولين السعوديين ورجال الدولة والإعلاميين، يتقدمهم ضيف شرف الحفل اللواء الركن مشبب بن محمد القحطاني.

وكان في استقبال الضيوف، سعادة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية، وسعادة العميد راشد بن عبيد آل علي المحلق العسكري بسفارة الدولة وأعضاء السفارة والملحقية العسكرية.