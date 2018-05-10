سفارة الدولة في الأردن تحتفل بذكرى توحيد القوات المسلحة

الشارقة 24 – وام:

أقامت الملحقية العسكرية بسفارة الدولة في المملكة الأردنية الهاشمية، احتفالاً بالذكرى الـ 42 لتوحيد القوات المسلحة.

حضر الاحتفال، الفريق الركن محمود فريحات رئيس هيئة الأركان المشتركة في الأردن، وعاطف الطراونة رئيس مجلس النواب وعدد من الوزراء وكبار ضباط القوات المسلحة والأمن العام والدرك والدفاع المدني والأجهزة الأمنية الأردنية.

كما حضره عدد من النواب والأعيان وكبار الشخصيات الرسمية والعشائرية من مختلف المناطق، ورؤساء وأعضاء السلك الدبلوماسي، والملحقون العسكريون المعتمدون بالمملكة.

وأكد سعادة مطر سيف سليمان الشامسي، سفير الدولة لدى المملكة الأردنية الهاشمية، عمق وتميّز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والأردن في المجالات والمستويات كافة، مؤكداً أنها علاقات متجذرة تستند إلى أساس متين من الروابط والمحبة الصادقة التي تجمع الشعبين الشقيقين بفضل التوجيهات السديدة لقيادتي البلدين الحكيمتين.

وأشار إلى أن إنجازات القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة التي تحققت ما كان لها أن تحدث لولا الرعاية الكريمة من قبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات.

من جهته، أكد العميد الركن أحمد جاسم عبيد السويدي الملحق العسكري أن قرار توحيد القوات المسلحة كان يوماً تاريخياً مشهوداً ومفصلياً.