"الطاقة" بأبوظبي تطلق برنامج "برق" خلال "خلوة زايد"

الشارقة 24 – وام:

أطلقت دائرة الطاقة في أبوظبي برنامج "برق"، خلال خلوة نظمتها لليوم الثاني على التوالي تحت عنوان "خلوة زايد للطاقة"، وذلك في منارة السعديات بأبوظبي .

حضر الخلوة معالي المهندس عويضة مرشد المرر رئيس الدائرة، إلى جانب وكيلها ومدراء عموم الشركات العاملة وعدد من صناع القرار والخبراء، وذوي الخبرة الطويلة في هذا القطاع.

وقال معالي المهندس عويضة مرشد المرر رئيس الدائرة، في كلمته الافتتاحية، "إن استراتيجية الدائرة تشكل العصب الأساسي لضمان تحقيق رؤية أبوظبي بتوفير قطاع طاقة آمن ومستدام، لذا فإننا و من خلال "فرق التركيز" التي نجتمع معها اليوم نضع خطط التغيير الفعلية التي ستساند المبادرات المنبثقة من الاستراتيجية تحت برنامج "برق"، الذي يهدف إلى الارتقاء بمستوى خدمات القطاع نحو آفاق تنموية جديدة و واعدة لتعزيز مسيرة التنمية المستدامة".

ونوه إلى أن من شأن برنامج "برق"، تعزيز السياسة العامة لتوجه العاصمة في قطاع الطاقة ومختلف مجالاته وتحقيق التكامل الأمثل للشركات العاملة واستقلاليتها، إضافة إلى العمل على رفع الوعي من خلال وضع خطط لترشيد الماء والكهرباء، وتفعيل مشروع التعامل التجاري الخليجي للكهرباء وتقوية العلاقات مع مثيلات الدائرة في الإمارات الأخرى والشركاء الاستراتيجيين لمجالات الطاقة.

وتضمن جدول أعمال الخلوة، استعراض الفرص المستقبلية ومناقشة الأداء الاستراتيجي وخطط تطوير أعمال الدائرة، ومناقشة الإنجازات التي تحققت والفرص وقصص النجاح والدروس المستفادة، ونتائج رضا الشركاء وما سيتم عمله في المرحلة المقبلة بخصوص خارطة الطريق المستقبلية والأهداف المرجوة من هذه الخلوة والفرص المتاحة لقطاع الطاقة.