وكيل "الخارجية" يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير البحرين

الشارقة 24 – وام:

تسلم سعادة أحمد ساري المزروعي، وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي بديوان عام الوزارة، نسخة من أوراق اعتماد الشيخ خالد بن عبد الله بن علي بن حمد آل خليفة سفير البحرين لدى الدولة.

وتمنى وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي للسفير البحريني التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، بما يعزز علاقات التعاون الوطيدة بين دولة الإمارات ومملكة البحرين الشقيقة.

من جانبه، أعرب سفير مملكة البحرين عن سعادته بتمثيل بلاده لدى دولة الإمارات لما تحظى به من مكانة إقليمية ودولية مرموقة، بفضل السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".