"أبوظبي للشباب" يبحث أفضل الطرق لتطبيق قيم "الشيخ زايد"

الشارقة 24 – وام:

نظم مجلس أبوظبي للشباب، جلسة نقاشية خاصة لبحث أفضل الطرق الممكنة لتطبيق قيم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" في أسلوب عمل المؤسسات الحكومية، لتكون بمثابة المرجع الفكري الذي يحكم استراتيجية عملها ونمط سيرها بما يخدم رؤية أبوظبي لإقامة مجتمع واثق، وآمن، وبناء اقتصاد تنافسي مستدام، وذلك بالتزامن مع مئوية زايد وتنفيذاً لتوجيهات اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي في إمارة أبوظبي.

وعقدت الورشة النقاشية في مقر مختبر الريادة بمبنى مكتب أبوظبي التنفيذي، بحضور أصحاب المعالي أعضاء اللجنة التنفيذية، وبمشاركة 30 شخصية من القيادات الحكومية الشابة الممثلة لدوائر حكومة أبوظبي المختلفة، حيث خرجت بمجموعة من التوصيات والمقترحات، سيتم رفعها للاعتماد من قبل اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي في إمارة أبوظبي ضمن مشاريع وخطط عمل سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة.