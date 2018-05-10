"الهلال الإماراتي" يفتتح مشروع مياه جول الريدة بـ "ميفعة" اليمنية

الشارقة 24 – وام:

افتتحت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، اليوم الخميس، مشروع إنشاء وحدة ضخ متكاملة تعمل بالطاقة الشمسية بمنطقة جول الريدة بمديرية ميفعة في محافظة شبوة اليمنية والتي يستفيد منها نحو ألفي نسمة.

وتم خلال حفل الافتتاح الذي حضره عبد الله عاتق مدير عام مديرية ميفعة ومسؤولو مؤسسة مياه الريف وجمع من المواطنين، ضخ المياه إيذاناً ببدء المشروع الذي يأتي بتمويل من دولة الإمارات العربية المتحدة بتوجيهات القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني الشقيق من أجل التحفيف من وطأة الظروف المعيشية الحالية.

وأوضح محمد أحمد النيادي، ممثل هيئة الهلال الأحمر في شبوة في تصريحات له، أن المشروع يأتي في إطار المبادرات التي تضطلع بها الهيئة لتطبيع حياة السكان عبر توفير مشاريع البنية التحتية والخدمية.

من جانبه، أكد عبد الله عاتق باعوضة مدير عام مديرية ميفعة، أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لها السبق في حل مشكلة شح المياه في المنطقة التي كانت تعاني من شح في مياه الشرب إلى أن جاء هذا المشروع الحيوي بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن مشاريع استراتيجية أخرى تقف شاهدة على يد العطاء الإنساني الإماراتي بالمحافظات اليمنية المحررة.

بدورهم، عبر مسؤولو مؤسسة مياه الريف عن شكرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعباً على ما تقدمه من دعم لمشاريع البنية التحتية والخدمية والإغاثية، لافتين إلى أن المشروع سيسهم بشكل كبير في تحسين ظروف أهالي المنطقة والتغلب على مشكلة شح مياه الشرب وتوفير كميات كافية منها.