" الهلال" يغيث أهالي وادي المسيني ونتيشه بحضرموت

الشارقة 24 – وام:

سيرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، قافلة إغاثية عاجلة إلى أهالي وادي المسيني ونتيشه وعدد من القرى النائية أطراف غربي محافظة حضرموت اليمنية.

يأتي ذلك في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة بتوجيهات القيادة الرشيدة لـصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، لتطبيع الأوضاع الإنسانية في اليمن الشقيق.

وأكد أحمد النيادي، رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتي في حضرموت، أن هيئة الهلال الأحمر تجاوبت سريعاً مع النداءات الإنسانية التي تلقتها من سكان المناطق الغربية بحضرموت من أجل تخفيف معاناتهم الإنسانية، منوهاً إلى أن هذه القافلة تهدف إلى تحسين الحياة المعيشية للأهالي عبر توفير متطلبات المرحلة من مساعدات إنسانية وإغاثية وتنموية.

وأعرب السكان المستفيدون من تلك المساعدات الإنسانية عن شكرهم لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً، خاصة بعد أن ترافق هذا الدعم مع تحرير مناطقهم من عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي.

وعبر المسؤولون بغرب حضرموت عن تقديرهم للهلال الأحمر الإماراتي وفريق عمله المتواجد على الأرض والذي يبذل جهوداً كبيرة للوصول إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق والمحافظات المحررة.