الرميثي يسلم عضوية "كلنا شرطة" لرجل أعمال هندي

الشارقة 24 – وام:





سلم معالي اللواء محمد خلفان الرميثي القائد العام لشرطة أبوظبي، فيروز غلام حسين رجل الأعمال الهندي، عضوية كلنا شرطة رقم 560، ودرعاً تذكارية تقديراً لمواقفه في خدمة المجتمع ومساعدة فئة النزلاء وتقديم العون لهم.

وكانت شرطة أبوظبي قد كرمت فيروز غلام تقديراً لمبادرته الإنسانية بمساعدة 560 نزيلاً في المؤسسات العقابية والإصلاحية على مستوى الدولة بالإفراج عنهم بتسديد مديونياتهم، وحجز تذاكر العودة إلى بلدانهم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وأكد معالي قائد عام شرطة أبوظبي أن "كلنا شرطة" تأتي تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة لترسيخ تواصل الشرطة مع المجتمع، في إطار الحفاظ على مكتسبات الأمن والاستقرار، مشيراً إلى أن المبادرة تعكس قيم الشعور بالمسؤولية بما يحقق المزيد من الأمن والطمأنينة في إمارة أبوظبي لتكون واحدة من أكثر مدن العالم أمناً وأماناً.