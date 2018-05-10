سفارة الدولة في المغرب تحتفل بالذكرى الـ 42 لتوحيد القوات المسلحة

الشارقة 24 - وام:





أقام معالي علي سالم الكعبي سفير الدولة لدى المملكة المغربية، وسعادة العقيد الركن أحمد علي سلطان سالم الكعبي الملحق العسكري بالسفارة، حفل استقبال بمناسبة الذكرى الـ 42 لتوحيد القوات المسلحة، وذلك بفندق سوفيتيل بالرباط.

حضر حفل الاستقبال معالي عبد الكريم بنعتيق الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، ومعالي لحسن الداودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، ومعالي رقية الدرهم كاتبة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، وأعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي وكبار المسؤولين في القوات المسلحة الملكية، والدرك الملكي والأمن الوطني المغربي، والملحقين العسكريين للسفارات المعتمدة لدى المملكة المغربية، وأعضاء الديوان الملكي المغربي، وحشد من المواطنين ورجال المال والأعمال ونخبة من الإعلاميين وفعاليات المجتمع المدني.

وكان في استقبال ضيوف الحفل السيد سعيد مهير الكتبي وزير مفوض بسفارة الدولة بالرباط، والعقيد الركن أحمد علي سلطان سالم الكعبي الملحق العسكري بسفارة الدولة في المملكة المغربية وأعضاء السفارة وأعضاء الملحقية العسكرية.