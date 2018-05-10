عبد الله بن زايد يلتقي وزير الداخلية والنائب العام في أستراليا

الشارقة 24 - وام:





التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بيتر دتون وزير الداخلية الأسترالي وكريستيان بورتر النائب العام الأسترالي.

وتم خلال اللقاءين استعراض مجمل مسارات علاقات التعاون والصداقة بين البلدين وسبل تطويرها ونموها، وفتح آفاق جديدة للتعاون بما يعود بالمصلحة والمنفعة للبلدين والشعبين الصديقين.

كما تم بحث عدد من التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية الراهنة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان أن العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وأستراليا تشهد تطوراً متسارعاً يعكس الرغبة الصادقة لكلا البلدين بالارتقاء بها إلى آفاق أرحب.

من جانبه، رحب وزير الداخلية الأسترالي والنائب العام الأسترالي بزيارة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وأكدا أهمية هذه الزيارة في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتنمية أوجه التعاون المشترك في العديد من المجالات.

وعقب اللقاء، وقع سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وكريستيان بورتر على اتفاقية نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين البلدين، حضر اللقاءين معالي الدكتور عبيد الحيري سالم الكتبي سفير الدولة لدى أستراليا.