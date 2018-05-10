عبد الله بن زايد يلتقي وزيري دفاع وصناعة الدفاع في أستراليا

الشارقة 24 - وام:





التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، ماريز باين وزيرة الدفاع الأسترالي، وكريستوفر باين وزير صناعة الدفاع الأسترالي.

وبحث سموه مع الوزيرين، خلال اللقاءين اللذين عقدا في إطار زيارة سموه الرسمية إلى أستراليا، تطوير علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين لاسيما في المجالات العسكرية الأمنية والدفاعية.

وتبادل الجانبان وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة وبحثا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها جهود المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب.

وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، حرص دولة الإمارات على تعزيز وتنمية أوجه التعاون المشترك مع أستراليا في المجالات كافة بما يجسد العلاقات المتينة التي تربط بين البلدين.

ورحب الوزيران بزيارة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وأكدا العلاقات الثنائية المتميزة بين دولة الإمارات وأستراليا، والحرص المستمر على تعزيز أوجه التعاون بين البلدين في شتى المجالات.

وأشادا بالدور الذي تقوم بها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي لمكافحة الإرهاب وتعزيز فرص السلام والاستقرار في المنطقة.

حضر اللقاءين، معالي الدكتور عبيد الحيري سالم الكتبي سفير الدولة لدى أستراليا.