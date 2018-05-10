عبد الله بن زايد يلتقي وزيرتي الخارجية والتنمية الدولية في أستراليا

الشارقة 24 – وام:





التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي جولي بيشوب وزيرة خارجية أستراليا وكونجتا فيارافنتي ويلز وزيرة التنمية الدولية والباسيفيك الأسترالية.

وجرى خلال اللقاءين اللذين عقدا في إطار زيارة سموه الرسمية إلى أستراليا بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وأستراليا وسبل دعمها وتطويرها في ظل ما يربط البلدين من روابط صداقة متميزة ومصالح مشتركة.

كما بحث سموه مع الوزيرتين سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك في مجالات عدة ومنها المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والطاقة المتجددة والتنموية.

وتبادل الجانبان وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة وبحثا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان تميز العلاقات بين دولة الإمارات وأستراليا، مشيراً إلى حرص قيادة البلدين على تعزيزها وتنميتها في العديد من المجالات والانطلاق بها نحو آفاق أرحب.

من جانبها رحبت جولي بيشوب وكونجتا فيارافنتي بزيارة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وأكدتا أهمية هذه الزيارة ودورها في تعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين في مجالات عدة.

وعقب اللقاء، وقع سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وجوليا بيشوب مذكرة تفاهم حول المشاورات السياسية بين دولة الإمارات وأستراليا.

حضر اللقاءين معالي الدكتور عبيد الحيري سالم الكتبي سفير الدولة لدى أستراليا.