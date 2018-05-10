رئيس وزراء أستراليا يستقبل عبد الله بن زايد

الشارقة 24 – وام:





استقبل مالكولم تورنبول رئيس وزراء أستراليا سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي والوفد المرافق له بحضور ستفين كيوبو وزير التجارة الأسترالي.

ونقل سموه خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وتمنياتهما لأستراليا المزيد من التقدم والنماء.

من جانبه حمل مالكولم تورنبول رئيس وزراء أستراليا سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وتمنياته لدولة الإمارات المزيد من التطور والازدهار.

وبحث الجانبان خلال اللقاء الذي عقد في إطار زيارة سموه الرسمية إلى أستراليا، سبل تعزيز وتنمية علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين دولة الإمارات وأستراليا في المجالات كافة، خصوصاً الاستثمارية والتجارية والاقتصادية والصناعية والأمن الغدائي.

وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان العلاقات الوثيقة التي تربط بين دولة الإمارات وأستراليا منذ عقود والحرص المستمر على تعزيزها وتنميتها في ظل دعم ورعاية من قيادة كلا البلدين.

من جانبه رحب مالكولم تورنبول بزيارة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، مؤكداً أهمية هذه الزيارة التي من شأنها فتح آفاق أرحب من التعاون المشترك بين البلدين في العديد من المجالات.

حضر اللقاء، معالي الدكتور عبيد الحيري سالم الكتبي سفير الدولة لدى أستراليا.