حاكم عام أستراليا يستقبل عبد الله بن زايد

الشارقة 24 – وام:





استقبل معالي بيتر كوسجروف الحاكم العام لأستراليا سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي والوفد المرافق له.

ونقل سموه خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وتمنياتهم لأستراليا المزيد من التقدم والنماء.

من جانبه حمل الحاكم العام لأستراليا سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وتمنياته لدولة الإمارات المزيد من التطور والازدهار.

وجرى خلال اللقاء الذي عقد في إطار زيارة سموه الرسمية إلى أستراليا بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة بين دولة الإمارات وأستراليا وتوطيد أطر التعاون في مختلف المجالات.

كما تناول الجانبان مستجدات الأوضاع في المنطقة وبحثا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي أن العلاقات بين دولة الإمارات وأستراليا متميزة وتشهد تطورا مستمرا برعاية قيادة البلدين.

وأشار سموه إلى الحرص على تعزيز أوجه التعاون المشترك في العديد من المجالات والدفع بها نحو آفاق أرحب بما يحقق تطلعات قيادتي وشعبي البلدين.

من جانبه رحب معالي بيتر كوسجروف بزيارة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، مؤكداً أهمية الزيارة في تنمية أوجه التعاون المشترك بين البلدين وتوطيد العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وأستراليا.

وأشاد معاليه بالمكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات حالياً على الصعيدين الإقليمي والدولي ومسيرة النماء والتطور التي تزخر بها على مختلف الأصعدة.

ووقع سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان - لدى وصوله قصر الحاكم العام لأستراليا - على كتاب الزوار الخاص بالقصر.

وفي ختام اللقاء اصطحب معالي بيتر كوسجروف سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان والوفد المرافق له في جولة في حديقة مقر الحاكم العام حيث تعرف سموه على مرافق الحديقة ومناظره الطبيعية الخلابة.

حضر اللقاء،معالي الدكتور عبيد الحيري سالم الكتبي سفير الدولة لدى أستراليا.