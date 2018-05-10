قرقاش: أيام التمرد الحوثي معدودة وهزيمته هدفنا الأسمى

الشارقة 24:

قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، في تغريدات على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "دولة الإمارات لم تكن يوماً إلا مع اليمن وشعبه، وهذا ما رسخه فينا المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيب الله ثراه"، وجهودنا منذ استقلال الإمارات ومؤخراً ضمن التحالف العربي ماهي إلا شاهد على ذلك".

وأضاف قرقاش: "دماء شهدائنا الطاهرة والتي قدمتها الإمارات ضمن التحالف العربي في حرب التحرير والاستقرار دليل التزام باليمن وشعبه وبالاستقرار الإقليمي، تضحيات ساهمت في دحر الحوثي ومنعت انتصاره".

وأردف قرقاش قائلاً: "ونستغرب هذه الأيام ومع التقدم الكبير على المسار العسكري والضغط الدولي في المسار السياسي وتضعضع جبهة العدو من يروج أن للإمارات أطماع في اليمن، وكأنه يسعى إلى مواجهات هامشية تعرقل ما يتحقق على الأرض".

وقال معاليه: "علينا جميعاً أن نكون يقظين من الذين يسعون إلى تقويض الجهود وهمهم الحفاظ على مصالحهم الشخصية والحزبية، فأيام التمرد الحوثي معدودة وهزيمة التمرد هو هدفنا الأسمى ويبقى اليمن بكل ترابه لشعبه، حراً أبياً".

وختم معالي الدكتور أنور قرقاش تغريداته بالقول: "وستعمل الإمارات مع أشقائنا وضمن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة في استعادة الدولة وكما استلمنا اليمن جريحاً سيسلمه التحالف لشعبه متعافياً قوياً يقرر مواطنيه شكل دولته ومستقبله، وعلينا أن ننتبه، وفي هذا المفترق الحرج، ونحن نرى الانتصار تلو الانتصار في الميدان، والضغوط الدولية في المسار السياسي، وتضعضع التمرد الحوثي، من المزايدين والحزبيين القلقين على حصصهم وتجار الأزمات والحروب".