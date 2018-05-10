"الهلال الأحمر" يضع حجر أساس عدد من المشاريع الخدمية في تعز

الشارقة 24 – وام:

وضع فريق الهلال الأحمر الإماراتي بمحافظة تعز، الأربعاء، حجر الأساس لثلاثة مشاريع ضمن سلسلة المشاريع التي تنفذها دولة الإمارات العربية المتحدة بتوجيهات القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" في "عام زايد".

تشمل المشاريع التي وضع حجر أساسها مهيب الحكيمي وكيل محافظة تعز للشؤون الفنية وإيهاب الدهبلي مندوب هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ترميم مدرستي ثانوية تعز الكبرى و26 سبتمبر وحفر بئر ارتوازي في مدينة النور غرب تعز.

وأشاد وكيل محافظة تعز للشؤون الفنية بالجهود التي يبذلها فريق الهلال الأحمر الإماراتي من أجل تخفيف وطأة الأزمة التي يعيشها اليمنيون في الوقت الراهن وعبر عن شكره لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا لدعمها المتواصل لتنفيذ عدد من المشاريع خاصة في مجال التعليم والمياه والتي تقدر تكلفتها بمليوني درهم إماراتي.

وقال الحكيمي إن هذه المشاريع تهدف إلى عودة أبنائنا الطلاب إلى الصفوف الدراسية بعد انقطاعهم لأعوام بفعل الحرب التي فرضتها الميليشيا الإنقلابية إلى جانب توفير المياه الصالحة للشرب لتخفيف معاناة أهالي مدينة النور الذين يقطعون مسافات طويلة بحثاً عن المياه.

من جانبه أوضح مندوب الهلال الأحمر الإماراتي أن هذه المشاريع الثلاثة تأتي كمرحلة أولى سيليها العديد من المشاريع بهدف تطبيع الحياة في المدينة، منوهاً إلى أن مشروع حفر البئر الإرتوازي يوفر المياه لحوالي 25 ألف أسرة في مدينة النور.

من جهته عبر المواطنون عن ارتياحهم لهذه المشاريع الخدمية التي ينفذها "الهلال الأحمر الإماراتي" في محافظة تعز، معربين عن تفاؤلهم بأن "عام زايد" سيشهد مزيداً من مشاريع الخير والنماء في مدينتهم.