مليار و346 مليون درهم إيرادات صندوق الزكاة منذ تأسيسه

الشارقة 24 – وام:

كشف عبد الله بن عقيدة المهيري، أمين عام صندوق الزكاة، أن إجمالي إيرادات الصندوق منذ تأسيسه عام 2004 وحتى الربع الأول من العام الجاري بلغت ملياراً و346 مليون درهم.

وأكد المهيري خلال إحاطة إعلامية نظمها الصندوق اليوم بمقره في أبوظبي، على أن النجاح الذي حققه الصندوق يأتي من خلال الخدمات التي يقدمها في تحصيل زكاة الأموال والتي تعد مواكبة لأحدث التقنيات التكنولوجية المطروحة من أجل تحقيق أهدافه تحت شعار "رؤية عصرية لفريضة شرعية"، وذلك تسهيلاً على المزكي لدفع زكاته من أي مكان وفي أي وقت.

وأشار إلى أن هدف الصندوق هو تحقيق نقلة نوعية في كفاءة الخدمات الحكومية ورفعها إلى المستويات العالمية، تماشياً مع رؤية الإمارات "2021"، من خلال التركيز على تفعيل قنوات التحصيل وزيادتها بدءاً بالقنوات التقليدية التي بلغت 26 بالمائة، ثم الإلكترونية التي بلغت 50 بالمائة، ثم الذكية حيث بلغت حتى الآن 24 بالمائة من مجموع التحصيل.

ولفت المهيري إلى أن الصندوق من خلال الخدمات أو قنوات التحصيل التي بلغ عددها 32 قناة تنوعت بين التقليدي والذكي والإلكتروني، استطاع الوصول إلى أكبر شريحة من المزكين الذين ارتفع عددهم إلى 243.96 مزكياً، بعد أن كان عددهم في بداية التأسيس 4962 مزكياً.