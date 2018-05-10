انطلاق أعمال لجنة المشاورات السياسية الثانية الإماراتية – الفلبينية

الشارقة 24 – وام:

انطلقت الأربعاء، في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالعاصمة أبوظبي، أعمال لجنة المشاورات السياسية الثانية الإماراتية - الفلبينية.

ترأس الجانب الإماراتي سعادة أحمد عبد الرحمن الجرمن مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون حقوق الإنسان والقانون الدولي، بحضور سعادة حمد سعيد الزعابي سفير الدولة لدى الفلبين، في حين ترأس الجانب الفلبيني سعادة انريكه مانالو وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والوفد المرافق.

وجرى خلال أعمال اللجنة، استعراض عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك وبحث سبل تعزيز التعاون وتطوير العلاقات الثنائية بما يسهم في تحـقيق المصالح المشتركة.

وأكد الجانبان مواصلة دورهما في دعم جميع الجهود والمساعي السلمية لتوثيق أوجه التعاون والتفاهم وأهمية الحوار في تعزيز دعائم العدالة والسلام والأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

من جانبه، أشاد سعادة أحمد عبد الرحمن الجرمن بالعلاقات الإماراتية – الفلبينية، مؤكداً حرص واهتمام دولة الإمارات بتعزيز وتطوير هذه العلاقات بما يعكس طموحات وتوجهات القيادة العليا في كلا البلدين.

وحيا الجانبان الشراكة القائمة بين البلدين، واعتبراها مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية التي تشهد تطوراً ملحوظاً على مختلف المستويات، وأكدا أهمية التعاون على مستوى القطاع الخاص في كلا البلدين كداعم أساسي للعلاقات الرسمية.

وفي ختام اللقاء، شدد الجانبان على ضروة توسيع قاعدة التعاون المشترك على صعيد العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف والارتقاء بها إلى مستويات أفضل وآفاق أرحب، بما يسهم في توطيدها وتنميتها في مختلف المجالات، بما يخدم الأهداف والمصالح المشتركة ويلبي ويحقق مصالح الشعبين الصديقين.

وعلى هامش اجتماع لجنة المشاورات السياسية، تم التوقيع على مذكرتي تفاهم الأولى في مجال الرياضة، والثانية في مجال التعليم والتدريب المهني بين الهيئة الوطنية للمؤهلات في الدولة وهيئة تنمية التعليم وتطوير المهارات الفنية في الفلبين.